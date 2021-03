Ostern ist die Zeit der Hoffnung. Zunehmend mehr Menschen geht der Glaube an die Regierungsparteien CDU/CSU abhanden. Manche deren Abgeordnete benutzen die Corona-Krise, um höchst erfolgreich in die eigene Tasche zu wirtschaften. Es sind einzelne „schwarze Schafe“, die nach der Devise „mitgefangen, mitgehangen“ einen ganzen Berufsstand in Verruf bringen. Der neue CDU-Vorsitzende Armin Laschet, der

Der Beitrag LESERBRIEF Alfred Kastner erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Leserbrief.