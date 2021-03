coinIX GmbH & Co. KGaA : Blockchain-Investor coinIX beschließt Kapitalerhöhung

Seite 2 ► Seite 1 von 3

- Die auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA hat die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Ausgabe von bis zu einer Million neuen Aktien beschlossen. Die Kapitalerhöhung soll unter Nutzung eines von der Hauptversammlung im Oktober 2020 beschlossenen genehmigten Kapitals erfolgen. Die neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären der coinIX im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten.Das detaillierte Bezugsangebot mit dem Ausgabepreis soll noch im April 2021 veröffentlicht werden, sobald das hierzu erforderliche Wertpapierinformationsblatt (WIB) durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet wurde.Felix Krekel, Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin erklärt: „Das allgemeine Interesse für seriöse Anlagemöglichkeiten, die ein Exposure zu Blockchain und Kryptowährungen vermitteln, ist enorm. In den vergangenen sechs Monaten ist der innere Wert* unseres Portfolios um mehr als den Faktor 20 gestiegen, unsere Aktie hat sich mehr als versieben-facht, und wir sehen aktuell viele attraktive Investitionsmöglichkeiten".Moritz Schildt, Aufsichtsratsvorsitzender der coinIX ergänzt: „Durch die Kapitalerhöhung wollen wir die Marktkapitalisierung der coinIX steigern und unser Portfolio weiter diversifizieren. Zugleich erhöhen wir natürlich auch die Liquidität der Aktie".Felix J. Krekel, Geschäftsführer der coinIX Capital GmbHE-mail: fk@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 173 7 22 23 24Moritz Schildt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der coinIX GmbH & Co. KGaAE-mail: ms@coinix.capital Telefon: +49 40 35 67 67 58, Mobil: +49 160 973 971 41Die coinIX GmbH & Co. KGaA wurde 2017 in Hamburg als Beteiligungsgesellschaft ge-gründet, um Expertise im Bereich Blockchain und Kryptowährungen, bei der Analyse, dem Erwerb und der Verwahrung digitaler Assets aufzubauen und Investitionen in diesen Sektor zu tätigen. Das coinIX Team besteht aus Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im Asset Management und in der Analyse von neuen Technologien. Aktuell ist die Gesellschaft in mehr als 20 Positionen virtueller Währungen investiert und hält bereits Beteiligungen an 7 Blockchain-Startups. Die Aktien der Gesellschaft sind in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf und der Börse Berlin einbezogen.