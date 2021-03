Für eine bessere Welt - Ford verkündet Schritte in Richtung Klimaneutralität und setzt Emissionsziele für 2035 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) -- Auf dem Weg zur CO2-Neutralität des Unternehmens bis 2050 skizziert Ford zweineue, wissenschaftsbasierte Zwischenziele- Bis 2035 will Ford die Emissionen von Treibhausgasen um 76 Prozent anweltweiten Standorten sowie bei den Fahrzeugen um 50 Prozent pro Kilometerreduzieren. Diese Ziele werden von der neuen "Science Based Targetsinitiative" (SBTi) unterstützt- Alle Ford-Pkw in Europa sollen bis 2030 vollelektrisch betrieben werden.Hierfür investiert das Unternehmen unter anderem eine Milliarde US-Dollar indas Cologne Electrification Center und beginnt aktuell mit der Auslieferungdes Ford Mustang Mach-EAuf dem Weg zur Gestaltung einer besseren Welt für kommende Generationen hatFord in einer Zusammenfassung seines Nachhaltigkeits- und Geschäftsberichts 2021zukunftsweisende Emissionsziele angekündigt. Bis zum Jahr 2050 will derAutomobilhersteller sogar vollständige Klimaneutralität erreichen. Für diesenAnsatz hat Ford hat die neue "Science Based Targets initiative" (SBTi) ins Lebengerufen. Diese Initiative legt Zwischenemissionsziele fest, die mitErkenntnissen von Klimaforschern übereinstimmen, damit die Vereinbarungen desPariser Klimaabkommens erfüllt werden können. Ford strebt an, bis 2035 dieabsoluten Treibhausgasemissionen aus dem weltweiten Unternehmensgeschäft um 76Prozent zu senken sowie die entsprechenden Emissionen der weltweit verkauftenNeufahrzeuge um 50 Prozent pro gefahrenen Kilometer zu reduzieren.Der Schlüssel zur Emissions-Reduzierung ist die Entwicklung elektrifizierterFahrzeuge. In Europa verfolgt Ford die Strategie, bei den Pkw-Modellen bis 2030die komplette Fahrzeugpalette nur noch rein batterie-elektrisch anzubieten, undim Bereich der leichten Nutzfahrzeuge ab 2024 pro Modellreihe mindestens eineemissionsfrei beziehungsweise lokal emissionsfreie Variante (vollelektrisch oderPlug-in-Hybrid-Antrieb) anzubieten.Um die Elektrifizierung voranzutreiben, investiert Ford eine Milliarde US-Dollarin den Kölner Standort, wo das Unternehmen ein europäisches ElectrificationCenter aufbaut - das erste Werk seiner Art in Europa. In Zusammenarbeit mit demebenfalls in Köln ansässigen Ford-Entwicklungszentrum wird dort einvollelektrisches Pkw-Volumenmodell für Europa konstruiert, welches ab 2023 imKölner Ford-Werk vom Band läuft. Auch die nächste Generation der Ford TransitCustom-Baureihe wird vollelektrische Modelle umfassen, die von Ford Otosan inder Türkei gebaut werden, um die Elektrifizierungsstrategie im Segment derleichten Nutzfahrzeuge, in dem Ford europaweit eine Führungsposition einnimmt,fortzuführen."Wir werden bei der Erreichung der Klimaneutralität eine Vorreiterrolle