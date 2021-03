HanseYachts holt neuen Vorstandschef

Im Vorstand von HanseYachts gibt es in diesem Jahr einen Wechsel an der Spitze: „Der Aufsichtsrat der HanseYachts AG hat heute beschlossen, Herrn Hanjo Runde mit Wirkung zum 01.12.2021 zum weiteren Vorstand der Gesellschaft zu bestellen”, meldet der Yacht- und Bootsbauer am Mittwoch. Runde solle neuer Vorstandsvorsitzender werden, so HanseYachts.Dem Vorstand des Unternehmens sollen zudem Jens Gerhardt, derzeit CEO der ...