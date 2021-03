Schaffhausen, Schweiz (ots) - Acronis (https://www.acronis.de/) , ein globaler

Anbieter für Cyber Protection

(https://www.acronis.com/en-us/articles/what-is-cyber-protection/) -Lösungen,

veröffentlichte heute am World Backup Day die Ergebnisse einer globalen Umfrage

zur Cyber Protection Week (https://www.acronis.com/promo/world-backup-day/) .

Zwar schützen Unternehmen vermehrt ihre wertvollen Daten, aber die Investitionen

in Cyber Protection bringen noch nicht die gewünschten Ergebnissse.



Obwohl Unternehmen im Jahr 2020 in neue Lösungen investiert haben, um ihre

MitarbeiteInnen im Home Office während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen und

abzusichern, zahlen sich diese Investitionen nicht aus. Eine aktuelle globale

Umfrage von Acronis zeigt, dass 80 % der befragten Unternehmen bis zu 10

Lösungen für Cyber Security und Data Protection parallel nutzen. Jedoch

verzeichnete mehr als die Hälfte dieser Unternehmen im letzten Jahr unerwartete

Ausfälle aufgrund von Datenverlusten.







IT-Experten in 22 Ländern auf der ganzen Welt befragt wurden, räumen mit der

Behauptung auf, dass sich Cyber Security

(https://www.acronis.com/en-us/articles/what-is-cyber-security/) - und Data

Protection-Probleme durch den Einsatz von immer mehr Lösungen lösen lassen.

Einerseits bietet die Investition in immer mehr Lösungen keinen weiteren Schutz,

zum anderen führt die Verwaltung mehrerer Lösungen zu größerer Komplexität und

weniger Transparenz für das IT-Team, was das Risiko steigert.



"Die Umfrage zur diesjährigen Acronis Cyber Protection Week zeigt deutlich, dass

mehr Lösungen keinen besseren Schutz bieten, da der Einsatz isolierter Tools für

einzelne Angriffsvektoren kompliziert, ineffizient und kostenintensiv ist",

erklärte Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. "Diese Erkenntnisse

bestätigen unsere Ansicht, dass Cyber Protection - die Kombination von Data

Protection, Cyber Security und Endpunktverwaltung

(https://www.acronis.com/en-us/solutions/business/patch-management/) in einer

Lösung - größere Vorteile bietet."



Wissenslücken führen zu IT-Problemen



Die Situation wird dadurch verkompliziert, dass es zwischen IT-Nutzern und

IT-Experten eine erhebliche Diskrepanz beim Wissen darüber gibt, welche IT- und

Cyber Security-Funktionen ihnen zur Verfügung stehen. Dadurch verlieren sie

wertvolle Zeit, Geld und Sicherheit.



- 68 % der IT-Nutzer und 20 % der IT-Experten wussten nicht, ob ihre Daten

unerkannt verändert wurden, da ihre Lösung eine Erkennung solcher

Manipulationen erschwert.

- 43 % der IT-Nutzer wussten nicht, ob ihr Malware-Schutz auch Seite 2 ► Seite 1 von 3



