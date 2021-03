ADAC e-Charge immer beliebter / Einfaches Laden an über 150.000 Ladepunkten

München (ots) - Seit dem Wochenende sind es 100.000 ADAC Mitglieder, die mitADAC e-Charge unterwegs sind und in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugünstigen und transparenten Fixpreisen laden. Auch in Frankreich, Italien undden Niederlanden wird ein flächendeckendes Ladenetz angeboten. Wieder über ADACe-Charge zugänglich sind die Lädesäulen des Betreibers Ionity, so dass nun über150.000 Ladepunkte zur Verfügung stehen.Bei ADAC e-Charge können E-Autofahrer zu transparenten Preisen laden, es wirdnach der Menge des geladenen Stroms abgerechnet: Die Kilowattstunde perWechselstrom-Ladung (AC) kostet einheitlich an jeder Ladesäule 0,29 Euro. DieKilowattstunde per Gleichstrom-Ladung (DC) 0,39 Euro - egal, ob an einerEnBW-Ladesäule, an einer Ladesäule eines anderen Anbieters im e-Roamingnetz desEnergieunternehmens oder im Ausland. Lediglich an den Schnellladesäulen desBetreibers Ionity fallen Gebühren von 0,79 Euro pro Kilowattstunde an.Und so funktioniert ADAC e-Charge: Einfach die EnBW mobility+ App downloaden undsich als ADAC Mitglied registrieren. Mit der App oder der ADAC e-Charge Cardkönnen E-Auto Fahrer dann bequem laden und bezahlen. Eine monatliche Grundgebührgibt es für ADAC Mitglieder nicht. Die nächstgelegene Elektroladesäule lässtsich über die App ebenfalls schnell und einfach finden.Weitere Informationen zum ADAC e-Charge Angebot gibt es hier.(https://www.adac.de/services/e-angebote/adac-e-charge/)Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/4879003OTS: ADAC