EBITDA des Gesamtkonzerns mit 431,1 Mio. EUR deutlich über Vorjahreswert

Das EBITDA des Gesamtkonzerns stieg in einem herausfordernden Umfeld von 271,4 Mio. EUR in 2019 deutlich auf 431,1 Mio. EUR an. Wesentlicher Treiber für diese positive Entwicklung war der Verkauf von Konzernunternehmen, vor allem der erfolgreiche Exit der GHOTEL-Gruppe im Februar 2020. Insgesamt konnte ein Ergebnis aus Unternehmensverkäufen in Höhe von 78,7 Mio. EUR erzielt werden (2019: 139,5 Mio. EUR). Zudem hat die AURELIUS Equity Opportunities im Geschäftsjahr 2020 insgesamt sechs Unternehmensgruppen zugekauft und erzielte hieraus Erträge aus der Auflösung negativer Unterschiedsbeträge aus der Kapitalkonsolidierung („bargain purchase“) in Höhe von 292,2 Mio. EUR (2019: 65,3 Mio. EUR).

Das AURELIUS Portfolio wurde 2020 durch die folgenden Akquisitionen verstärkt: ConverterTec (zuvor: Woodward Renewable Power Systems; Hersteller von Umrichtern für die Windkraftindustrie) / SEG Electronics ( zuvor: Woodward Renewable Power Systems; Entwickler und Produzent von Schutzrelais), Distrelec (Online-Distributor) / Nedis (Großhändler für Elektronikprodukte), GKN Wheels & Structures (Hersteller von Off-Highway-Rädern), Pullman Fleet Solutions (gewerblicher Fuhrparkbetreiber), Zentia (zuvor: Armstrong Ceiling Solutions; Produzent von Mineralfaserplatten und Unterkonstruktionssystemen) sowie ZIM Flugsitz (Hersteller von Economy und Premium Economy Flugzeugsitzen).

Operatives EBITDA mit 167,6 Mio. EUR trotz Corona-Pandemie auf Vorjahresniveau (2019: 168,9 Mio. EUR)

Das operative EBITDA in Höhe von 167,6 Mio. EUR (2019: 168,9 Mio. EUR) zeigt deutlich, wie robust AURELIUS durch das Corona-Jahr 2020 gekommen ist. Durch die große Nähe der operativen AURELIUS Experten zu den Konzernunternehmen konnte bereits mit Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020 schnell und umfassend reagiert werden. Mit umfangreichen Maßnahmenkatalogen sowie operativer Unterstützung gelang es, den überwiegenden Teil des Portfolios sehr gut durch die Krise zu führen. Für die Neuausrichtung der Konzernunternehmen sind dabei mit 107,4 Mio. EUR nur unwesentlich höhere Restrukturierungs- und Einmalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr mit 102,3 Mio. EUR angefallen, was die gute und stabile Aufstellung der Portfoliounternehmen widerspiegelt.