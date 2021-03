Wattner SunAsset 10 übernimmt dreizehntes Solarkraftwerk / Portfolio produzierender deutscher Solarkraftwerke / Zinsen von 3,4% auf 4,8% steigend

Köln (ots) - Wattner SunAsset 10 hat ein weiteres Solarkraftwerk für 3,7

Die Vermögensanlage SunAsset 10 betreibt ausschließlich deutscheSolarkraftwerke. Die Gelder der Anleger werden direkt in ein Portfolioproduzierender Kraftwerke investiert, die eine verbleibende Laufzeit vonmindestens 12 Jahren haben - mit gesetzlich garantierter Stromvergütung. Es gibtkeine Risiken aus Planung und Errichtung der Anlagen, auch Risiken derBankfinanzierung der Solarkraftwerke sind durch eine langfristige Zinsbindungausgeschlossen.Die Emittentin Wattner SunAsset 10 beabsichtigt, wenigstens 40.000.000 Euro inForm von qualifizierten Nachrangdarlehen einzuwerben. Die Laufzeit derVermögensanlage beträgt 12 Jahre - bis zum 31.12.2032. DerMindestdarlehensbetrag liegt bei 5.000 Euro, ein Agio fällt nicht an. Die Zinsenfür die Anleger steigen von jährlich 3,4% (ab 2020) auf 4,8% p.a. (ab 2031).Insgesamt erhalten die Anleger 43,6% Zinsen (2021 bis 2032). Die vollständigeTilgung der Nachrangdarlehen erfolgt zum Ende der Vermögensanlage in den Jahren2030 zu 20% sowie 2031 und 2032 zu jeweils 40%.Für Anlagebeträge ab 100.000 Euro gibt es einen einmaligen Hochzeichnerbonuszinsin Höhe von 2% auf den Anlagebetrag.Wattner SunAsset 10 wurde von Wattner mit einem Eigenkapital in Höhe von 500.000Euro ausgestattet, das voll eingezahlt ist und bis zum Ende der Vermögensanlagein der Gesellschaft verbleibt. Damit dient es als Sicherheit für die gesamteLaufzeit der Nachrangdarlehen.WATTNERWattner ist das einzige auf Projektierung, Errichtung und Betriebsführung vonEnergieanlagen spezialisierte ingenieurgeführte Emissionshaus mit den meistenMegawatt-Solarkraftwerken in Deutschland. Mehr als 8.000 Anleger haben sichbisher für Wattner entschieden und von den stabilen Erträgen der angebotenenVermögensanlagen profitiert.Pressekontakt:Klaus SachsenthalPublic RelationsTel.: +49 221 355 006-52Fax: +49 221 355 006-79E-Mail: mailto:presse@wattner.deInternet: http://www.wattner.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/71043/4879071OTS: Wattner AG