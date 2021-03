Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Net Asset Value(s) Downing FOUR VCT plcLEI: 21380035MV1VRYEXPR9531 March 2021Net Asset Values Downing FOUR VCT plc announces that the unaudited Net Asset Values of its Generalist and Healthcare Shares, as at 28 February 2021, were 66.9p and 70.1p respectively.