Ölpreise uneinheitlich

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch uneinheitlich gezeigt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 63,88 US-Dollar. Das waren 26 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass US-Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) stieg hingegen um 32 Cent auf 60,87 Dollar.

Im Tagesverlauf fanden die Ölpreise keine klare Richtung. Neue Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA konnten die Notierungen nicht nennenswert bewegen. Die US-Regierung hatte gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,9 Millionen Barrel auf 501,8 Millionen Barrel gesunken seien. Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang gerechnet.