Ludwigsburg (ots) - Das Familienunternehmen blickt auf das vergangene Jahr und

setzt sich hohe Ziele für 2021. Der Fokus liegt dabei auf Verkauf, Qualität und

Projektentwicklung sowie dem Ausbau des neuen Regionalstandorts in Hamburg.

Dafür wurden trotz der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr rund 20 neue

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt. Zum Ende des Jahres ist der Umzug

in die neue Firmenzentrale vorgesehen.



1. RÜCKBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2020





"Das Corona Jahr 2020 wurde für viele Firmen zur Herausforderung. Spurenlos sinddie Einschränkungen der Pandemie auch an der Strenger Gruppe mit ihren FirmenBaustolz, Strenger Bauen und Wohnen und Wohnstolz nicht vorbei gegangen, dennochlief das Geschäft gut und die Verkaufszahlen lagen stabil auf hohem Niveau",berichtet Dr. Daniel Hannemann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der StrengerGruppe. Der Verkaufsumsatz lag im vergangenen Jahr für alle Firmen der Gruppeinsgesamt bei rund 143 Millionen Euro. Daneben wurden in allen Regionen neueProjekte gestartet und weitere Grundstücke eingekauft. Zu erwähnen ist hier derWettbewerb für den Heilbronner Neckarbogen, bei dem Strenger Bauen und Wohnenmit den Entwürfen von Hadi Teherani Architects und Raff Architekten erfolgreichfür zwei Grundstücke ausgewählt wurde.2020 hat die Strenger Gruppe gezielt in Wachstum investiert und trotzCoronakrise die Mitarbeiterzahl um ca. 20 Prozent erhöht. Vor allem für dieRegion Hamburg, Wohnstolz und das Quartiersmanagement sowie dieInnovationsthemen wurde Personal aufgebaut. Dabei liegt das Durchschnittsalterder Beschäftigten bei rund 33 Jahren. Neben den langjährigen, erfahrenenKolleginnen und Kollegen investiert die Gruppe in die Ausbildung und zieht sichihre Nachwuchskräfte selbst heran. Die Ausbildungsquote wurde 2020 nochmalsgesteigert: Ca. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Auszubildende undStudenten. Pro Lehrjahr stellt Strenger inzwischen mindestens fünf Auszubildendeund duale Studenten ein.Hervorzuheben ist die branchenuntypisch hohe Frauenquote - von denAuszubildenden über Führungspositionen bis zur Geschäftsleitung liegt der Anteilder Mitarbeiterinnen bei 48 Prozent. Die Strenger Gruppe bietet denMitarbeitenden flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von Zuhause aus zuarbeiten, sodass junge Mütter und Väter Familie und Beruf gut verbinden können.Diese Flexibilität spiegelt sich in der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen undMitarbeiter wider. Dafür und für die Einbeziehung der Mitarbeitenden bei derEntwicklung neuer innovativer Ideen wurde die Firmengruppe im letzten Jahr mitdem Award des Innovationswettbewerbs TOP 100 und der Auszeichnung Top