Ordentliche Generalversammlung - Aktionäre nehmen alle Anträge des Verwaltungsrats an

Der Verwaltungsrat bedauerte es, dass aufgrund der aktuellen Corona-Situation die ordentliche Generalversammlung 2021 wie im Vorjahr auch ohne Teilnahme von Aktionärinnen und Aktionären stattfinden musste. Die Aktionäre konnten ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Die Ausschüttung von CHF 3.00 je Aktie entspricht einer Rendite von 3,5% basierend auf einem Aktienkurs von CHF 86,00 (per 31. Dezember 2020) und wird am 8. April 2021 (Payment Date) ausbezahlt. Sie erfolgt steuerfrei an natürliche Personen mit Steuerdomizil in der Schweiz.