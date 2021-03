Nach dem Start in Wolfratshausen und über dreizehn Jahren in der Hofmannstraße schlagen wir mit der Engelhardstraße bzw. der „Angelheart“, wie sie firmenintern bereits genannt wird, am inzwischen dritten Standort ein neues Kapitel der Smart-Investor-Geschichte auf. So ein Umzug während des laufenden Betriebs ist immer auch eine besondere Herausforderung. Naturgemäß läuft da nicht immer alles gleich vollkommen glatt, und wir bitten daher um Ihr Verständnis, falls es in den nächsten Tagen noch …