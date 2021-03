---------------------------------------------------------------------------

STS Group AG: Neuer Termin für die Hauptversammlung 2021

Hallbergmoos/München, 31. März 2021. Die STS Group AG (ISIN: DE000A1TNU68), ein im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierter weltweit tätiger Systemlieferant für die Automobilindustrie, verschiebt die für den 19. Mai 2021 geplante Hauptversammlung auf den 23. Juli 2021.

In der kommenden Hauptversammlung stehen unter anderem die Wahlen zweier Aufsichtsratsmitglieder auf der Tagesordnung. Vor dem Hintergrund der aktuell voranschreitenden Transaktion bezüglich der Veräußerung der Beteiligung der bisherigen Mehrheitsaktionärin Mutares SE & Co KGaA an der STS Group AG an die Adler Pelzer Group, hat der Vorstand sich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat zur Verschiebung der für Mitte Mai avisierten Hauptversammlung entschlossen. Da mit einem Vollzug der Transaktion im ersten Halbjahr 2021 gerechnet wird, wurde die Hauptversammlung für den 23. Juli 2021 neu terminiert.



Über STS Group:

Die STS Group AG, www.sts.group (ISIN: DE000A1TNU68), ist ein führender Systemlieferant für die Automotive-Industrie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter und hat im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 235,0 Mio. EUR erzielt. Die STS Group ("STS") produziert und entwickelt in ihren insgesamt 12 Werken und drei Entwicklungszentren in Frankreich, Deutschland, Mexiko, China und künftig auch in den USA Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen (Sheet Molding Compound - SMC), wie z. B. feste und flexible Fahrzeug- und Aerodynamikverkleidungen, ganzheitliche Innenraumsysteme, wie auch Leichtbau- und Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge. Als technologisch führend gilt STS in der Herstellung von Kunststoff-Spritzguss und Komponenten aus Verbundwerkstoffen. STS hat einen großen globalen Footprint mit Werken auf drei Kontinenten. Das Kundenportfolio umfasst führende internationale Hersteller von Nutzfahr-zeugen, Pkw und Elektrofahrzeugen.

STS Group AG

Stefan Hummel

Head of Finance & Administration

Zeppelinstrasse 4

85399 Hallbergmoos

+49 (0) 170 1810765

ir@sts.group

www.sts.group



