Generalversammlung 2021: Aktionäre genehmigen sämtliche Anträge

Die bisherigen Verwaltungsräte Stefan Mächler (Präsident), Christoph Caviezel, Marie-Noëlle Zen-Ruffinen, Hans Ulrich Meister und André Wyss wurden alle für eine weitere Amtszeit bestätigt.

Schliesslich haben die Aktionäre auch der Verlegung des Hauptsitzes der Ina Invest Holding AG von Zürich nach Opfikon ZH stattgegeben. Der Umzug in die neuen Büroräumlichkeiten im Ambassador House erfolgt im Spätsommer dieses Jahres.

Ina Invest ist ein Schweizer Immobilienunternehmen, das aus dem Spin-off der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist. Ina Invest wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest von der Expertise des führenden Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters. In der Entwicklung und der Bewirtschaftung ihres Portfolios wird Ina Invest dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (INA, CH0524026959). Weitere Informationen unter ina-invest.com.