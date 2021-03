DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Firmenübernahme MegaWatt unterzeichnet endgültige Vereinbarung über Erwerb der Nickel-Kobalt-Scandium-Seltenerd-Projekte in Australien 31.03.2021 / 18:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (ISIN: CA58518J1012 ; WKN: A2QNKB) gibt bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 3. März 2021 am 30. März 2021 einen Aktientauschvertrag (der Vertrag) mit 1260945 B.C. Ltd. (TargetCo) unterzeichnet hat, gemäß dem das Unternehmen, sofern die Zustimmung der Behörden erteilt wird, alle der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von TargetCo (die Transaktion) und indirekt eine 100-prozentige Beteiligung (vorbehaltlich einer Nettoschmelzabgabe von 1%) an bestimmten, unten beschriebenen Konzessionsgebieten im Northern Territory (NT) und New South Wales (NSW) in Australien (die Konzessionsgebiete) erwerben wird.



Seltenerdmetalle (NT) - Arctic Fox und Isbjorn

Die beiden in NT liegenden Konzessionsgebiete haben Oberflächenprobenwerte ergeben, die die Basis für die weitere Exploration bilden. Die Konzessionsgebiete liegen in einer Region mit günstiger Bergbauinfrastruktur. Arctic Fox hängt mit dem Seltenerdmetallprojekt Nolans Bore zusammen, für das die Projektinbetriebnahme für Mitte 2022 vorgesehen ist. Das Konzessionsgebiet Isbjorn hängt mit dem fortgeschrittenen Seltenerdmetallprojekt Charley Creek zusammen.



Nickel-Kobalt-Scandium-HPA (NSW) - Chinook, Kodiak & Caribou

Die drei Nickel-Kobalt-Scandium-HPA-Konzessionsgebiete Chinook, Kodiak und Caribou liegen in Zentral-NSW in einer sehr aussichtsreichen Region. In der Region liegen sowohl Alpha HPAs (ASE:A4N) Nickel-Kobalt-Scandium-HPA-Konzessionsgebiet Collerina als auch Scandium Internationals (TSE: SCY) Lagerstätte Nyngan. Sowohl Collerina als auch Nyngan weisen JORC-konforme Mineralressourcen auf.