DGAP-Ad-hoc: Henkel AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

Henkel erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2021 ein organisches Umsatzwachstum deutlich über der aktuellen MarkterwartungHenkel AG & Co. KGaA:



31.03.2021 / 18:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Düsseldorf, 2021-03-31T18:15+02:00 (MESZ)

Henkel erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2021 ein organisches Umsatzwachstum deutlich über der aktuellen Markterwartung



Henkel erwartet auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2021 in einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld ein organisches Umsatzwachstum (bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen/Divestments) von insgesamt rund 7 Prozent, das deutlich über der aktuellen Markterwartung von rund 3,5 Prozent liegt (Quelle: Visible Alpha).