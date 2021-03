NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der mit Spannung erwarteten Ansprache des US-Präsidenten Joe Biden an diesem Mittwoch haben sich die Anleger an den US-Börsen zuversichtlich gegeben. Unterstützung kam außerdem von überraschend starken Wirtschafts- und Stimmungsdaten. Der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial , der erst am Montag auf ein weiteres Rekordhoch geklettert war, rückte rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,19 Prozent auf 33 131,22 Zähler vor und steuert damit auf ein Quartalsplus von etwas mehr als 8 Prozent zu.

Der marktbreite S&P 500 erklomm an diesem Mittwoch bereits wieder eine Bestmarke und legte zuletzt um 0,81 Prozent auf 3990,81 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zugleich 1,87 Prozent auf 13 137,07 Punkte, was im Quartal gerade einmal ein Plus von aktuell knapp 2 Prozent bedeutet.