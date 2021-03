Russell Investments schließt strategische Partnerschaft mit Hamilton Lane, um die Möglichkeiten im Bereich Private Markets zu verbessern

Michelle Seitz, Chairman and CEO of Russell Investments (Photo: Business Wire)

Die umfangreichen Kapazitäten von Hamilton Lane im Bereich Private Markets werden das Nutzenversprechen für die Kunden von Russell Investments noch weiter stärken, indem sie herausragende Investmentlösungen mit offener Architektur anbieten, die das gesamte Spektrum der Anlageklassen abdecken. Hamilton Lanes Investition in Höhe von 90 Millionen USD in Russell Investments ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens in dieser strategischen Partnerschaft.

„Vor dem Hintergrund der steigenden Marktkomplexität und des wachsenden Bedarfs an finanzieller Sicherheit suchen Treuhänder nach Partnern, die ihnen reibungslos maßgeschneiderte, differenzierte Anlagelösungen anbieten können“, sagt Michelle Seitz, Chairman und CEO von Russell Investments. „Diese Partnerschaft zeigt unser 85-jähriges treuhänderisches Engagement, unseren Kunden umfangreiche, hochmoderne Investmentlösungen sowie Risikomanagement zu bieten. Der Zugang zu umfangreichen privaten und öffentlichen Märkten aus einer Hand, der sich daraus ergibt, ist nach meiner Überzeugung in unserer Branche derzeit unübertroffen.“

Institutionelle Investoren konzentrieren sich laut Seitz zunehmend auf ihre eigenen Kernkompetenzen und wünschen sich umfassendere Beziehungen zu strategischen Investmentpartnern. Das Marktpotenzial ist groß. Eine Studie von McKinsey & Company gibt an, dass 76 % der Anleger mit einem Vermögen von bis zu 10 Milliarden USD ihre Investmentaktivitäten nicht ausgelagert haben. Zudem prognostiziert die Boston Consulting Group, dass Investmentlösungen in den nächsten fünf Jahren eines der am schnellsten wachsenden Segmente der Vermögensverwaltungsbranche sein werden.