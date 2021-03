PHCHD kündigt Investition durch L Catterton in Höhe von 20 Mrd. JPY an

Die PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan, im Folgenden PHCHD) gab heute eine Investition durch L Catterton (Hauptsitz: Connecticut, USA), der weltweit größten Private-Equity-Firma mit Fokus auf Konsumgüter, in Höhe von 20 Mrd. JPY bekannt. Mit dieser Transaktion schließt sich L Catterton den Aktionären von PHCHD, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Mitsui & Co, Ltd. und Life Science Institute, Inc. (ein Mitglied der Mitsubishi Chemical Holdings Group) und der Panasonic Corporation an und wird mit ihnen zusammenarbeiten, um Werte zu schaffen.

L Catterton verfügt über umfangreiche Erfahrung bei Investitionen in führende Unternehmen im Bereich der Gesundheitsdienstleistungen für Endverbraucher, darunter FYI Doctors, ClearChoice, 98Point6 und Patient Point. Mit dieser Investition expandiert das Unternehmen in die Bereiche medizinische Geräte und Gesundheitsdaten. Als neuer Anteilseigner wird L Catterton das weitere Wachstum von PHCHD mit seiner Expertise, seinem Branchenwissen und seinem weitreichenden Netzwerk in der Gesundheitsbranche für Endverbraucher unterstützen.