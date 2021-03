Fiorano startet ISO 20022-Partnerprogramm für unabhängige Softwarehersteller

Fiorano Software, ein weltweit führender Anbieter in den Bereichen Enterprise Integration Middleware, API Management und Bankentechnologie, hat heute den Start eines ISO 20022-Partnerprogramms für unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISV) bekannt gegeben. Das Partnerprogramm für ISV im Banken- und Finanzdienstleistungssektor zielt darauf ab, die Kosten für die Einhaltung von ISO 20022 für unabhängige Softwareanbieter zu reduzieren. Zu diesem Zweck werden bestehende ISV-Produkte sofort für SWIFT CBPR+ und andere ISO 20022-Systemspezifikationen vorbereitet.

„In der Bankenwelt gibt es eine Vielzahl von ISV-Produkten, von denen erwartet wird, dass sie CBPR+ und andere ISO 20022-Systemspezifikationen erfüllen. Oft geben Finanzinstitute den Aufwand für die Kompatibilität an ihre ISV weiter“, sagt Biju Suresh Babu, Managing Director – Banking and Financial Services bei Fiorano Software. „Der Fiorano ISO 20022 Accelerator (FIA) ist schon jetzt eine von SWIFT gelistete „CBPR+“-fähige Anbieterlösung und kann sofortige Kompatibilität ohne Unterbrechung bieten.“