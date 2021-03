Viele Goldwerte konnten zuletzt richtig gute Gewinne und Margen einfahren und damit das Analystenherz erfreuen. Zu den wohl unterbewertetsten Mid-Tier-Goldproduzenten zählen Fiore Gold, Karora Resources und OceanaGold.

Der Goldpreis musste zuletzt Federn lassen und ist mittlerweile rund 400 US$ je Unze von seinem letztjährigen Allzeithoch entfernt. Die Gründe dafür sind vielschichtig, häufig aber schlecht oder gar nicht begründet. Zurückgehender Corona-Pessimismus, steigender US$, hervorgerufen durch eine angehende Euphorie wegen weitaus besserer Impfquoten, steigende Anleihezinsen und saisonale Schwäche, all das nagte zuletzt an King Gold und ließ den Preis auf unter 1.700 US$ absinken. Und damit verbunden auch die Kurse vieler Goldwerte, allen voran der Entwickler, jedoch auch der Major- und der kleineren und mittleren Produzenten.

Fiore Gold gab kürzlich einen Quartalsumsatz von 17,2 Millionen US$, einen operativen Konzern-Cashflow von 3,0 Millionen US$ und einen Nettogewinn von 4,5 Millionen US$ bekannt. Haywood gab im Dezember 2020 ein Kursziel von 2,25 CA$ heraus. Der aktuelle Kurs der Fiore-Aktie liegt bei etwa der Hälfte.

Karora Resources erzielte 2020 einen Rekordgewinn von 88,1 Millionen Dollar, was 0,63 Dollar je Aktie bedeutet. Der Aktienkurs liegt aktuell bei etwa 3,30 CA$. Desjardins Securities veröffentlichte jüngst einen Research-Bericht über Karora Resources und gab dabei ein Kursziel von 5,90 Dollar heraus. Im Schnitt liegen die aktuellen Kursziele aller Analysten, die Karora covern, bei 6,43 Dollar. Karora nutzt ein Hub-and-Spoke-Modell, um seine Higginsville-Prozessanlage aus den umliegenden Tagebau- und Untertage-Lagerstätten in Westaustralien, einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen der Welt, zu versorgen. Das derzeitige Management-Team hat das Unternehmen komplett umgekrempelt: Anfang 2019 besaß es nur eine Mine (Beta Hunt) und keine Mühle, jetzt besitzt es die 4.000 tpd Higginsville-Aufbereitungsanlage und eine Fülle von umliegenden Lagerstätten. Das Management-Team von Karora war äußerst aktiv bei der Erschließung von Werten auf seinem großen Grundstückspaket. Da die ehemals belastenden Lizenzgebühren im letzten Jahr auf ein vernünftiges Niveau gesenkt wurden, ist das Hub-and-Spoke-Modell von Karora für eine Wertschöpfung von der Bohrung bis zur Mühle gerüstet, während das Unternehmen weiterhin Ressourcen auf seinen historisch untererschlossenen Claims identifiziert und ausbaut. Es ist daher ein attraktives Wachstum der Ressourcen, der Reserven, der Produktion und letztendlich des Net Asset Value pro Aktie zu erwarten.

Oceana Gold vermeldete zuletzt einen Gesamtjahresumsatz von 500 Millionen US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für das Gesamtjahr 2020 in Höhe von 165 Millionen US-Dollar. Statt 300.000 Unzen 2020 will man 2021 zwischen 340.000 und 380.000 Goldunzen zu All-In-Kosten von 1.050 bis 1.200 US$ fördern. Die jüngsten Analysteneinschätzungen sehen den fairen Wert der OceanaGold Aktie zwischen 4,25 und 5,25 CA$. Aktuell steht der Aktienkurs bei etwa 1,80 CA$.

Victoria Gold konnte für 2020 ein jährliches Betriebsergebnis von 66,9 Millionen US-Dollar vermelden. Die All-In-Kosten lagen bei rund 1.200 US$ je Unze. Während man 2020 rund 116.000 Unzen Gold förderte, erwartet man für 2021 180.000 bis 200.000 Unzen zu All-In-Kosten von weniger als 1.200 US$. Die jüngsten Analysteneinschätzungen sehen den fairen Wert der Victoria Gold Aktie zwischen 21 und 24 CA$. Aktuell steht der Aktienkurs bei etwa 12,50 CA$.

Die kurze Übersicht zeigt, dass kleinere bis mittlere Goldproduzenten auch 2021 hohe Gewinne einfahren werden, da ihre All-In-Kosten deutlich niedriger als der aktuelle Goldpreis liegen. KGVs von teilweise unter 6 zeigen die eklatante Unterbewertung vieler Unternehmen auf und dürften in Kürze der Vergangenheit angehören.

