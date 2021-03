Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Devisen Eurokurs gibt im US-Handel wieder etwas nach Der Euro hat am Mittwoch im späteren US-Handelsverlauf wieder nachgegeben. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1725 US-Dollar. Am Nachmittag im Frankfurter Handel war sie noch bis auf 1,1760 …