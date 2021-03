CD Projekt kann Vertrauen der Investoren nach Cyberpunk 2077-Desaster nicht zurückgewinnen

Im vergangenen Jahr sehnten zahlreiche Fans mit Spannung dem Release des Computerspiels Cyberpunk 2077 entgegen, wobei die Erwartungen an das Videogame extrem hoch waren. An der Warschauer Börse wurde die Veröffentlichung ebenfalls ganz genau …

Im vergangenen Jahr sehnten zahlreiche Fans mit Spannung dem Release des Computerspiels Cyberpunk 2077 entgegen, wobei die Erwartungen an das Videogame extrem hoch waren. An der Warschauer Börse wurde die Veröffentlichung ebenfalls ganz genau beobachtet, da viele Investoren auf einen echten Kassenschlager für den polnischen Spieleentwickler CD Projekt S.A. (PLOPTTC00011) hofften, der sich wirtschaftlich signifikant positiv auf die Unternehmensbilanz ausgewirkt hätte.Allerdings wurde Mitte Dezember kurz nach dem Verkaufsstart klar, dass das Spiel zu einem Eigentor für die Warschauer Firma wird, da statt dem größten Videospiel aller Zeiten ein extrem fehlerbehaftetes Programm ausgeliefert wurde, welches die zahlreichen Kunden zumeist extrem verärgerte. Auch wenn das Management versuchte, mit zahlreichen Entschuldigungen und Maßnahmen gegenzusteuern, so hatte die Firma mit einem hohen wirtschaftlichen Schaden und massiven negativen Reputationseffekten zu kämpfen, weshalb die Aktie schnell wieder in den Rückwärtsgang schaltete. ...