Loomis Sayles gibt drei neue auf Umweltschutz, Soziales und Governance (ESG) ausgerichtete Positionen bekannt

„Wir bei Loomis Sayles verfolgen einen strategischen Ansatz im ESG-Bereich und stellen sicher, dass im gesamten Unternehmen eine grundlegende ESG-Forschung integriert und in den individuellen Investmentprozess der einzelnen Teams eingebettet ist“, so Kathleen Bochman, Director of ESG. „Umweltschutz, Soziales und Governance (ESG) sind mittlerweile zentrale Faktoren, die Kunden in aller Welt bei der Auswahl von Vermögensverwaltern berücksichtigen. Holly Young, Justine Gearin und Justin Dutcher haben alle großes Engagement im ESG-Bereich bewiesen und ihr einschlägiges Fachwissen unter Beweis gestellt. In diesen neuen Positionen haben sie die Möglichkeit, sich auf die weitere Verankerung der ESG-Kriterien in der Investmentkultur des Unternehmens zu konzentrieren.“

Holly Young wurde zur ESG Senior Analyst ernannt. In dieser neuen Position wird sie in enger Zusammenarbeit mit den Investmentteams sicherstellen, dass deren individuelle Datenanforderungen erfüllt werden; sie wird die Anforderungen der Kunden an die Berichterstattung decken und allgemeines Fachwissen über ESG-Daten bereitstellen. Zuvor leitete Young die Ausgestaltung des internen Loomis Sayles ESG Centers und entwickelte eine Reihe von ESG-Leitfäden, mit denen die Mitarbeiter über eine Vielzahl von Themen wie die CO2-Bilanz, Hersteller-Methoden und Analysen von Klimaszenarien informiert werden. Holly Young wechselt 2012 von der Essex Investment Management Company, wo sie als Investment Associate tätig war, zu Loomis Sayles. Zuvor konnte sie Erfahrungen bei den Unternehmen Independence Investments, Scudder Kemper Investments und Brown Brothers Harriman sammeln. Sie hat einen BA-Abschluss am Gordon College erworben. Young wird an Kathleen Bochman berichten.