STS Group Neuer Termin für das Aktionärstreffen Die Hauptversammlung der STS Group findet am 23. Juli statt. Bisher plante man das Aktionärstreffen am 19. Mai. Aufgrund der Veränderungen in der Aktionärsstruktur hat man diesen Termin verschoben. Die bisherige Mutter Mutares trennt sich von allen …