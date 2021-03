CloudBlue treibt durch Übernahme von Harmony Business Systems die Transformation für Managed-Service-Anbieter voran

CloudBlue, ein führendes Technologieunternehmen für Cloud-Ökosysteme, hat die Übernahme und Integration von Harmony Business Systems (HBS) abgeschlossen. Die umfassende Software für Professional Services Automation (PSA) und Ertragsmanagement ergänzt nun das Service-Portfolio von CloudBlue, das darauf ausgelegt ist, den Übergang von Resellern zu einem Everything-as-a-Service-Geschäft zu vereinfachen und voranzutreiben.

Als ein CloudBlue-Unternehmen wird das in Großbritannien ansässige Unternehmen HBS den Betrieb von HarmonyPSA eigenständig übernehmen, um Kunden auf der ganzen Welt zu bedienen. Die vor mehr als zehn Jahren eingeführte Plattform mit Kunden in 15 Ländern bietet mehrsprachigen Support und verfügt über eine der höchsten Kundenzufriedenheitsbewertungen in der Branche. Sie wurde speziell für die Verwaltung jeglicher Art von Dienstleistungen entwickelt, indem sie Vertriebs-, Betriebs- und Finanzfunktionen miteinander verbindet. HarmonyPSA vereint die Bereiche CRM, Ticketing, Storefront, Lead-Generierung, Assisted Sales sowie Anbieterkompetenz und Incentive-Programme in einer einzigen Lösung als Quote-to-Cash- und Buchhaltungssystem. Die Lösung ist jetzt zum ersten Mal auf dem UK Ingram Micro Cloud Marketplace verfügbar.

Wiederverkäufer erhalten eine eigene Instanz, um Hardware und Software, Pay-as-you-go- und wiederkehrende Abonnement-Cloud-Technologien über verschiedene Online-Marktplätze, einschließlich Ingram Micro Online und Ingram Micro Cloud Marketplace, schnell finden und beschaffen zu können. HarmonyPSA automatisiert den Abrechnungsprozess und bietet genaue Echtzeit-Einblicke in die Verträge, Projekte und Rentabilität der Kunden.

„Die Akquisition von Harmony ist eine direkte Reaktion auf den Wunsch unserer MSP-Partner, ihnen dabei zu helfen, ihr Cloud-Service-Geschäft schnell und mit weniger Risiko zu transformieren und auszubauen“, sagt Nimesh Davé, Präsident von CloudBlue und Ingram Micro Cloud. „Wir freuen uns, dass das Harmony-Team unserer CloudBlue-Community beitritt, während wir unser Technologieangebot erweitern.“

„Wir freuen uns sehr, der CloudBlue-Familie beizutreten, um von unserem gemeinsamen Engagement, das Wachstum unserer Kunden voranzutreiben, zu profitieren“, sagt Steve Powell, Mitbegründer und CTO von Harmony Business Systems. „Durch die Zusammenarbeit werden wir unseren Kundenstamm erheblich erweitern und unser Angebot auf verschiedenen Marktplätzen ausbauen.“