SAF Holland (SAFH): der Nutzfahrzeugzulieferer sieht Licht am Ende des Tunnels!

Die Hoffnung, dass die Investitionen im Transportsektor bald nachgeholt werden könnten, gibt Anlass zu Hoffnung auf bessere Zeiten.

Rückblick: Die Aktie legte im Betrachtungszeitraum rund 75 Prozent zu und folgte dabei meistens dem 20er-EMA. Aktuell hat sich eine Dreiecksformation gebildet, die den Kurs bei einem Bruch der Diagonalen zurück in Richtung des letzten Pivot-Hochs führen könnte.

Chart vom 31.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 12.40 EUR

Meine Expertenmeinung zu SAFH

Meinung: Der im SDAX vertretene Nutzfahrzeugzulieferer aus Bessenbach bei Aschaffenburg hatte Corona-bedingt Einbußen hinnehmen müssen. Gerade der Transportsektor hatte unter der Pandemie kaum gelitten, war jedoch in puncto Investitionen auf die Bremse getreten.

Mögliches Setup: Für unser Long Setup orientieren wir uns grundsätzlich an der Tageskerze vom Mittwoch. Infos zu den exakten Eckdaten gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Den Bericht für das 1. Quartal 2021 gibt es am 12. Mai, so dass unser Trade fast sechs Wochen lang laufen könnte.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SAFH.

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

