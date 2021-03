Maybelline New York kündigt ITZY als globale Spokesmodels an

ITZY wurden 2019 gegründet und von JYP Entertainment unter Vertrag genommen. Die Debütsingle des Quintetts, „Dalla", erreichte Platz 2 der Billboard YouTube Charts und Platz 1 der iTunes Song Charts in zwölf Regionen. Mit vier Alben, einer erfolgreichen Reality-Serie, einer 11-Städte-Showcase-Tour und unzähligen Auszeichnungen (u.a. 11 Rookie of the Year/Best New Artist Awards) in nur zwei Jahren steigt die Popularität von ITZY auf der ganzen Welt weiter an. Ihr kommendes Album „Guess Who", das am 30. April erscheint, verspricht, die Girlgroup weiter als globale Kraft zu zementieren.

NEW YORK, 31. März 2021 /PRNewswire/ -- Maybelline New York, die weltweit führende Kosmetikmarke, freut sich, die K-Pop-Band ITZY als neuestes globales Speakermodel für die Maybelline-Familie anzukündigen. Die Mitglieder von ITZY - Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong und Yuna - sind die erste Musikgruppe, die von der Marke unter Vertrag genommen wurde, und gesellen sich zu Maybellines vielfältiger Talentliste, zu der auch Supermodel Gigi Hadid und Schauspielerin Storm Reid gehören.

Ihre Fans werden nicht nur von ihrem aussagekräftigen Stil, den geschmeidigen Tanzbewegungen und den eingängigen Melodien angezogen, sondern auch von den inspirierenden Botschaften, die die Zuhörer ermutigen, ganz sie selbst zu sein. Der Slogan von ITZY, „All in us", spiegelt die Kernwerte der Gruppe wider, zu denen Selbstvertrauen und bedingungslose Selbstliebe gehören. Diese Überzeugungen kommen in ihrer Musik durch. Jeder Song trägt eine Botschaft für die Welt und ihre Fans und soll die Menschen täglich inspirieren. Der Geist und die positive Plattform von ITZY stimmen mit den Markenwerten von Maybelline überein: Selbstvertrauen, Empowerment und Inklusivität.

„Ich habe den inspirierenden Aufstieg von ITZY beobachtet und war fasziniert davon, wie dynamisch sie sowohl als Gruppe als auch als Individuen sind", sagt Trisha Ayyagari, Global Brand President, Maybelline New York. „ITZY setzt sich bei seinen Fans und der globalen Community für Selbstliebe, Individualität und Selbstdarstellung ein. Ihre Energie ist kraftvoll und ich bin so begeistert, diese Stimmen zu Maybelline zu bringen!"

Als eine Gruppe, die Selbstvertrauen ausstrahlt, sehen Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong und Yuna das Experimentieren mit Make-up als eine Möglichkeit an, sich auf ihre eigene, einzigartige Art und Weise auszudrücken und gleichzeitig die Persönlichkeit und Kraft von ITZY zu zeigen.

"Wir haben die Marke Maybelline schon immer bewundert und sind begeistert, dass wir unsere Kreativität, Positivität und Energie in ihre globale Gemeinschaft einbringen können", so ITZY. „Es ist eine riesige Chance, unseren Fans neue Seiten von uns zu zeigen und die Welt daran zu erinnern, dass es in uns allen steckt, selbstbewusst und mutig zu sein."

ITZY wird erstmals in diesem Frühjahr in Asien in den Kampagnen für den Hypersharp Liner, den Ultimatte Lipstick und die SuperStay Foundations von Maybelline erscheinen.

Informationen zu Maybelline New York

Maybelline New York ist die Nummer eins unter den Kosmetikmarken der Welt und in über 120 Ländern erhältlich. Die Marke kombiniert technologisch hochentwickelte Rezepturen mit Trend-Expertise und dem immer superangesagten New York City Style und ist ihrem Ziel verpflichtet, innovative, leicht erhältliche und souverän-überzeugende Kosmetikprodukte für jeden Typ zu kreieren. Im Jahr 2020 führte Maybelline Brave Together ein, globale Initiative für Menschen, die unter Angst oder Depressionen leiden, und für diejenigen, die helfen wollen. Brave Together bietet wichtige persönliche Unterstützung, ein Online-Bildungszentrum, eine Vielzahl von Programmen, die dazu beitragen, die Diskussion über psychische Gesundheit zu entstigmatisieren, und hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 10 Millionen US-Dollar an globale und lokale Organisationen zu spenden. Weitere Informationen finden Sie auf www.maybelline.com oder www.maybelline.com/bravetogether.com.

Kontakt:

Kristen Tully - KTully@maybelline.com

Mollie Michelson - Mollie.Michelson@maybelline.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1477832/Maybelline_New_York_ITZY.jpg