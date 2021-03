UserTesting führt neues Antragsverfahren für seine Förderung „Charitable Giving Program“ ein

Das Charitable Giving Program wurde im Sommer 2020 eingeführt. Über dieses Programm wird in jedem Vierteljahr weltweit eine Förderung an eine gemeinnützige oder wohltätige Organisation vergeben, deren Auftrag damit vorangebracht werden soll. Die beiden ersten Empfänger der Förderung waren mRelief , eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Verbesserung des Zugangs zu SNAP-Leistungen (Lebensmittelbons) einsetzt, und CaringBridge , ein global tätiges gemeinnütziges soziales Netzwerk, das sich dafür engagiert, dass Familienmitglieder und Freunde mit Angehörigen, die gesundheitliche Probleme haben, kommunizieren und diese unterstützen können. Solche Unternehmen nutzen die Gelder, um weiter auf ihrem Auftrag aufzubauen, bedürftige Gemeinden zu unterstützen.

UserTesting , ein führender Anbieter von menschlichen Einblicken On-Demand, hat heute die Einführung eines neuen Antragsverfahrens für sein Charitable Giving Program angekündigt. Dieses wurde ins Leben gerufen, um Geldspenden an gemeinnützige und wohltätige Organisationen mit Initiativen bereitzustellen, die positive und innovative Veränderungen in den jeweiligen Gemeinden vorantreiben.

„Für jeden 1 USD an Spenden, den wir erhalten, können wir SNAP-Leistungen von je 114 USD für Familien mit geringem Einkommen freigeben. Mit der Förderung des Charitable Giving Program werden 570.000 USD für Familien freigegeben, die unter Ernährungsunsicherheit leiden. Ihnen wird geholfen, Essen für ihre Familien auf den Tisch zu stellen, und es wird Geld freigesetzt, das nun für andere Güter des täglichen Bedarfs wie Miete und Gesundheitsversorgung verwendet werden kann“, sagte Dize Hacioglu, CTO bei mRelief.

„Die Förderung von UserTesting hat sehr dabei geholfen sicherzustellen, dass wir das beste Erlebnis für Patienten, Betreuungspersonen, Familienmitglieder und Freunde schaffen, die CaringBridge nutzen“, sagte Philip Noyed, Senior Creative Director bei CaringBridge. „UserTesting hilft CaringBridge bei der Realisierung seiner Vision: ʻNiemand sollte gesundheitliche Probleme alleine bewältigen müssen.ʼ“

Organisationen, die sich für eine Bewerbung für eine der vierteljährlichen Förderungen für 2021 interessieren, können sich hier bewerben. Die Frist für die Einreichung eines Förderantrags für das zweite Quartal 2021 endet am 23. April.

„Für Unternehmen wie unseres war es noch nie so wichtig, Organisationen wie mRelief zu helfen, die sich mit begrenzten Ressourcen bemühen, Menschen zu unterstützen, die wirklich in Not sind“, sagte Carol MacKinlay, Chief People Officer bei UserTesting. „Mit diesem mitarbeiterorientierten Förderungsprogramm wird UserTesting in der Lage sein, verschiedene wohltätige Organisationen zu unterstützen, die jeden Tag an der Lösung einiger der kritischsten sozialen Probleme arbeiten, die sich in ihren Gemeinden stellen.“

Die Anträge gelten jeweils für das Jahr, in dem sie eingereicht werden, und werden nicht automatisch ins neue Förderungsjahr übernommen. Damit der Antrag berücksichtigt wird, muss die Organisation eine 501(c)(3)-US-Organisation oder (außerhalb der USA) ein eingetragener gemeinnütziger Verein sein. Religiöse oder politische Einrichtungen sind jedoch nicht förderungsberechtigt.

Über UserTesting

