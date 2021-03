Shutterstock zum exklusiven Foto- und Vertriebspartner für die 27. jährlichen Screen Actors Guild Awards ernannt

NEW YORK, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine weltweit führende Kreativplattform, die Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medien anbietet, hat heute eine exklusive Fotografie- und Vertriebspartnerschaft mit den Screen Actors Guild Awards bekannt gegeben, einer der renommiertesten Auszeichnungen der Filmindustrie und die einzige im Fernsehen übertragene Preisverleihung, die ausschließlich Schauspieler ehrt.

Als offizieller Fotopartner der SAG Awards am Sonntag, den 4. April, werden Shutterstocks hochkarätige Fotografen und Redakteure exklusive, hochwertige Nominierten- und Gewinnerportraits sowie Bilder von der virtuellen Show selbst liefern. Im zweiten Jahr der Partnerschaft wird Shutterstock Zugang zu allen Aspekten der SAG Awards-Veranstaltung 2022 haben – vom roten Teppich über nie zuvor gesehene Bilder aus dem Green Room bis hin zu feierlichen Momenten rund um den Veranstaltungsort. Dank der einzigartigen Expertise des Shutterstock-Redaktionsteams und seiner Strategie der schnellen Markteinführung werden diese Bilder in weniger als einer Minute nach der Aufnahme der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich zu den exklusiven Porträts der Nominierten und Gewinner wird Shutterstock exklusiven Zugang zu allen Veranstaltungen der SAG Awards haben, sowie zu Archivmaterial, das ikonische und historische Bilder der SAG Awards aus den vergangenen vier Jahren umfasst.

„Die renommierten SAG Awards zählen zu den glamourösesten und mit größter Spannung erwarteten Preisverleihungen, in denen Schauspieler ausgezeichnet werden. Shutterstock freut sich, mit der Screen Actors Guild zusammenzuarbeiten, um all jene Momente einzufangen, die das Publikum bewegen", so Candice Murray, VP bei Shutterstock Editorial. „Dank unserer einmaligen Community aus Beitragenden steht Shutterstock Editorial für eindrucksvolles visuelles Storytelling. Wir fühlen uns geehrt, die außergewöhnliche Arbeit dieser Künstler und Kreativen auf globaler Ebene zu präsentieren."