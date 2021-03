Megaport führt Megaport Virtual Edge ein, einen NFV-Service auf Abruf mit sofortiger Unterstützung für Branch-to-Cloud-Konnektivität mit Cisco SD-WAN Cloud Interconnect

Megaport Virtual Edge (MVE) ermöglicht es Unternehmen, ihr Netzwerk zu modernisieren, indem sie On-Demand-Netzwerkfunktionen nativ auf dem globalen Software Defined Network von Megaport hosten

BRISBANE, Australien, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Megaport Limited (ASX: MP1) („Megaport"), ein weltweit führender Network-as-a-Service (NaaS)-Anbieter, kündigt heute die Einführung von Megaport Virtual Edge (MVE) an, einem anbieterneutralen Network Function Virtualization (NFV)-Service auf Abruf, der Branch-to-Cloud-Konnektivität über das globale Software Defined Network (SDN) von Megaport ermöglicht. Mit MVE können Unternehmen Netzwerkfunktionen wie virtuelle Router, SD-WAN-Controller und zukünftige Netzwerktechnologien direkt auf der globalen Plattform von Megaport hosten, um ihre Netzwerkfunktionen näher an den aktuellen Stand der Forschung und Entwicklung zu bringen, und zwar in Echtzeit und ohne die Notwendigkeit, Hardware einzusetzen.