Moonbug Entertainment kündigt große Expansion in China gemeinsam mit IQIYI und ByteDance an

Macht den Welterfolg „CoComelon" für Hunderte von Millionen von Zuschauern verfügbar

LONDON, 1 April 2021 /PRNewswire/ -- Moonbug Entertainment Ltd., eines der größten digitalen Medienunternehmen der Welt, gab heute bekannt, dass es sein erfolgreichstes Programm für Kinder, CoComelon, durch erweiterte und neu geschlossene Partnerschaften mit den führenden Streaming-Plattformen des Landes - iQIYI und ByteDance/Xigua Video - auf dem chinesischen Markt eingeführt hat. Mit diesen Vereinbarungen hat Moonbug die Zielgruppe von CoComelon, das in den meisten Teilen der Welt bereits sehr beliebt ist, erweitert. Die Hunderte von Millionen Zuschauern der chinesischen Plattformen haben nun die Möglichkeit, Inhalte in Mandarin und Englisch zu sehen und zu hören.