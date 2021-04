Oil Insurance Limited (OIL) gibt eine Dividende von 380 Millionen USD bekannt und ändert die Definition des Designated Named Windstorm (DNWS)

OIL hielt seine Vorstandssitzung für März 2021 am Mittwoch, dem 24. März, in seinen Büros in der Bermudiana Road 3 in Hamilton, Bermuda, ab.

Während der Sitzung genehmigten die Direktoren den Jahresabschluss 2020 des Unternehmens, erörterten die Entwicklung seines Strategieplans, genehmigten die Zahlung einer Dividende in Höhe von 380 Mio. USD am 30. Juni 2021 für die am 24. März 2021 eingetragenen Aktionäre und änderten die DNWS-Definition.