Und auch wenn diesen Monat bisher die „grossen“ Meldungen ausbleiben, so gibt es doch eine Flut positiver Meldungen, wichtiger Weichenstellungen und neuer Leuchtturmprojekte

Während wir uns bereits letztes Wochenende ausführlich mit den Anstrengungen Ballard Powers beschäftigten, den Entsorgungsmarkt für „seine Brennstoffzellen“ zu gewinnen, beginnen wir mit der Meldung über BRENNSTOFFZELLENBETRIEBENE FÄHREN (oben abgebildet):

Am 25.03.2021 konnte sich ein Konsortium um die Reederei MHO Co eine Förderung von 4,5 Mio EUR für die dreijährige Erprobung eines wasserstoffbasierten Fährbetriebs sichern, um so die fossilen Treibstoffe dauerhaft „auf See“ zu ersetzen.

MHO-Co Director Mik Henriksen „…we will set new standards for what is possible in the maritime industry”

Und das Konsortium umfasst neben Ballard Power Systems Europe auch Danfoss, Sterling PlanB und Stuart Friezer Marine, begleitet von den Wissenschaftlern der Aalborg University. In drei Jahren planen die Projektpartner ein Antriebssystem zu entwickeln und zu erproben, das kein CO2 ausstösst. MHO-Co wird dabei Ballards Brennstoffzellen und neue Batterietypen testen.

Ballard Power Systems Europe ist für die Brennstoffzellen zuständig. Ballards Dirketorin Kristina Fløche Juelsgaard sagt, “Based on our experience with fuel cells for heavy transport, we are now focusing on how fuel cells and hydrogen can also become the green solution of the future in the maritime sector. This project is ground-breaking because together we can test different options and find a sustainable solution.”

