Hans gegen Änderung der Impfreihenfolge mit Astrazeneca

"Wir sollten in Bund und Ländern die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Zweitimpfung abwarten und uns auf das Impfen in den Hausarztpraxen konzentrieren", sagte Hans. "Die Hausärzte kennen ihre Patienten genau, können jeden Einzelfall am besten beurteilen und beraten." Hans kündigte eine rasche Umsetzung im Saarland an. "Ab diesem Donnerstag startet im Saarland die Terminvergabe durch die Hausärzte und ab 13. April dann die Impfungen. Jetzt gilt es, schnell zu sein und gleichzeitig die Menschen mit Vorerkrankungen zuerst zu schützen."

Bund und Länder waren am Dienstagabend der Stiko gefolgt, das Präparat von Astrazeneca in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahren einzusetzen. Jüngere können sich nach Rücksprache mit dem Arzt und auf eigenes Risiko weiterhin damit impfen lassen. Hintergrund sind Fälle von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen. Rheinland-Pfalz hatte vor der Sondersitzung der Gesundheitsministerkonferenz noch geplant, weiterhin Menschen unter 60 Jahren mit dem Vakzin zu impfen./irs/DP/stk