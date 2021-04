Vegane Ernährung, Gesundes Rauchen & mehr – British American Tobacco, Taat Lifestyle & Wellness, Very Good Food Company

Die Reaktionen der Regierungen weltweit auf das Corona-Virus haben teilweise massivste Veränderungen und Verwerfungen mit sich gebracht.

Dachte man noch 2019 das Ausgangssperren, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen, Grundrechtseinschränkungen u.v.m. ein Relikt des Sozialismus oder des längst vergangenen Städegesellschaft gewesen ist, so wurde die Menschheit im Jahr 2020/21 eines Besseren belehrt. In vielen Ländern der Welt wurde das komplette gesellschaftliche Zusammenleben und damit auch die Gewohnheiten jedes einzelnen verändert. Das spiegelt sich auch an der Börse wider und bietet lukrative langfristige Chancen.



