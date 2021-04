Analytica kündigt Expansion der PeriCoach Lösung für Beckengesundheit nach China an

PeriCoach wird über ein umfangreiches Netzwerk von postpartalen Versorgungszentren, Krankenhäusern, Apothekenketten und Online-Plattformen von Joint Venture-Partnern vertrieben.

Darüber hinaus nutzt das Joint Venture ein umfangreiches Netzwerk von über 30.000 Ärzten in 100 Städten, um PeriCoach in China zu vertreiben.

Die Vereinbarung baut auf der bestehenden Vertriebspartnerschaft von Analytica im Nahen Osten auf, die das Wachstum und die Herstellung von PeriCoach auf internationalen Märkten erleichtern soll.

Eine klinische Studie bestätigt, dass die nicht überwachte PeriCoach-Behandlung gleichwertig ist mit der in Kliniken durchgeführten Beckenboden-Physiotherapie zur Behandlung von Belastungsinkontinenz, und das zu deutlich geringeren Kosten.

PeriCoach bietet eine kostengünstige Lösung zur Verbesserung der Lebensqualität, zur Erleichterung der Versorgung und zur Reduzierung der Ausgaben für Inkontinenzeinlagen für postpartale und alternde Patientengruppen.



BRISBANE, Australien, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Analytica Limited (ASX:ALT), der australische Hersteller des PeriCoach-Beckenbodenübungssystems für die Behandlung von Belastungsinkontinenz, hat einen Joint Venture-Vertrag über die Herstellung, den Vertrieb und die Vermarktung des Systems in China, Macau, Hongkong und Taiwan abgeschlossen. Analytica arbeitet mit Hebei NACOL Bio-Technology Co., Ltd (Nacol) und Shijiazhuang Biosphere Pty Ltd (Biosphere) mit Sitz in der Provinz Hebei zusammen.

Zu den Hauptaktionären von Nacol zählen zwei äußerst erfahrene chinesische Fertigungs- und Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte, Heibei Aineng Biological Technology Co., Ltd und Shijiazhuang YST Medical Supplies Co. Ltd.

Das Joint Venture wird PeriCoach bei der chinesischen Behörde für Lebens- und Arzneimittel (Chinese Food and Drug Administration, CFDA) als Medizinprodukt der Klasse II registrieren. Mit der CFDA-Zulassung kann PeriCoach als verschreibungspflichtige Behandlung eingesetzt werden, die zunächst das Krankenhausnetzwerk in der Region Nordchina abdeckt.

Die Expansion nach China wird den Vertrieb von PeriCoach auf dem schnell wachsenden Markt für postpartale Rehabilitation sowie auf dem Markt für Präventionstherapien für Seniorinnen mit Beschwerden im Frühstadium unterstützen. Weltweit leidet eine von drei Frauen an Belastungsinkontinenz. Die Vereinbarung treibt die Strategie von Analytica voran, PeriCoach auf dem globalen Markt zu etablieren und dabei auf dem Wachstum im Nahen Osten mit dem Partner Motion Egypt LLC aufzubauen sowie weitere Partner in Nordamerika, Europa und Südostasien (außerhalb Chinas) zu gewinnen.