UTRECHT, Niederlande, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Die neuesten Ergebnisse einer internationalen Studie zeigen, dass die Implementierung des 3D-Drucks und die Komplexität der Anwendungen im Jahr 2020 zugenommen haben. Die Pandemie regte innovative Ingenieure rund um den Globus zu bahnbrechenden, unerwarteten und inspirierenden Anwendungen für den 3D-Druck an, um die Geschäftskontinuität zu gewährleisten. Der 2021 3D Printing Sentiment Index wurde heute von Ultimaker , dem weltweit aktiven Führer im Bereich des professionellen 3D-Drucks veröffentlicht. Die von dem unabhängigen Marktforschungsunternehmen Savanta durchgeführte Studie bietet einen umfassenden Überblick über das aktuelle und zukünftige Potenzial des 3D-Drucks in zwölf Schlüsselmärkten weltweit und deckt dabei ein breites Spektrum an Branchen und Berufen ab, darunter auch das Bildungswesen. Die Umfrage wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika, Mexiko, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, den Niederlanden, China, Japan, Südkorea und Australien durchgeführt.

Eine notwendige Investition

Die neue Studie zeigt, dass die Bekanntheit des 3D-Drucks weltweit auf 71% gestiegen ist. Die Bekanntheit war am höchsten in China (84%), gefolgt von der Schweiz (83%), den Niederlanden (76%) und den USA (76%). Auch die allgemeine Einstellung gegenüber dem 3D-Druck war positiv: 65% der Befragten, denen der 3D-Druck bekannt ist, glauben, dass er in den nächsten fünf Jahren eine weit verbreitete Technologie in ihrer Branche sein wird (Zuwachs um 7%). Dies entspricht der erhöhten wahrgenommenen Priorität: Mehr als ein Viertel (27%) der Befragten gaben an, dass der 3D-Druck eine prioritäre Investition sei (7% mehr als der vorherige Index) und fast die Hälfte (49%) glaubt, dass er zu einer geschäftskritischen Funktion wird.

Derzeit wird der 3D-Druck in den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich am meisten genutzt. Auch in Mexiko ist ein Wachstum zu verzeichnen, was wahrscheinlich auf das starke Outsourcing der nordamerikanischen Nachbarländer zurückzuführen ist. Die Millionen von Anwendern nutzen am häufigsten Kunststoffe und Polymere, wobei PETG (Polyethylenterephthalatglykol), PET (Polyethylenterephthalat) und PETT (Polyethylen-coTrimethylenterephthalat) mit 31% (4% Zuwachs) an Boden gewinnen.