Apple: Neue Kurstreiber voraus

Auch das neue Jahr 2021 startete mit weiteren Zugewinnen. Dabei wurde im Januar ein neues Rekordhoch bei 119 Euro verzeichnet, woraufhin die Aktie bis Ende März zeitweise in den Bereich der 100er-Marke zurücksetzte. Viele Anleger hoffen jetzt darauf, dass der jüngste Rücksetzer wieder einmal die Basis für die nächste Rallye-Etappe legt. Die dazu nötigen Kaufimpulse könnten in den nächsten Wochen folgen.

Kräftiger Umsatzsprung erwartet

Ein Datum, das sich Apple-Fans in ihrem Terminkalender markieren sollten, ist der 28. April 2021. An diesem Tag präsentiert der iPhone-Hersteller die neuesten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal (per Ende März 2021). Analysten rechnen hier mit einem Umsatz von im Schnitt 76,9 Mrd. US-Dollar, was ein sattes Plus von 32 Prozent gegenüber dem zweiten Geschäftsquartal 2020 (58,3 Mrd. US-Dollar) bedeuten würde.

Damit würde sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung des ersten Geschäftsquartals 2020/2021 (per Ende Dezember 2020) fortsetzen, in dem der höchste Quartalsumsatz in der bisherigen Firmengeschichte verbucht wurde. Kann Apple die positive Prognose erfüllen oder sogar übertreffen, dürfte weiteren Aktiengewinnen nichts im Wege stehen.

Neue Hardware-Produkte in der Pipeline?

Ein weiterer wichtiger Termin, den Apple am Dienstag dieser Woche bekanntgab, ist der 7. Juni. An diesem Tag beginnt Apple’s jährliche Entwicklerkonferenz, die wegen der Corona-Pandemie genau wie im vergangenen Jahr online abgehalten wird und bis zum 11. Juni läuft.

Auf der Worldwide Developers Conference (WWDC) präsentiert der US-Konzern typischerweise neue Software für seine Produkte wie iPhone und Mac oder stellt neue Angebote für Services wie Apple TV+, Apple Music oder die iCloud vor. Allerdings nutzt Apple die Veranstaltung manchmal auch, um neue Hardware-Produkte vorzuführen, vor allem solche, welche die Vorteile der neuen Software-Funktionen nutzen.

Gut möglich ist, dass Apple bereits vor der WWDC 2021 neue Hardware-Produkte ankündigen wird. So wird beispielsweise die Ankündigung eines neuen iPad schon für April erwartet. Auch bereits etablierte Produkte dürften in Kürze mit dem neuen leistungsstarken und energiesparsamen M1 Chip aufgefrischt werden. Spätestens zur WWDC 2021 dürfte es hier neue Infos zu geben.

Apple wird 45 Jahre alt

Apple feiert am heutigen Donnerstag, den 1. April 2021, übrigens einen runden Geburtstag. Denn am 1. April 1976 und damit genau vor 45 Jahren wurde das Unternehmen von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne mit einem Startkapital in Höhe von 1.300 US-Dollar gegründet.

Aus diesem Anfangskapital ist in den folgenden Jahrzehnten – trotz einiger teils existenzbedrohender Rückschläge – einer der wertvollsten Technologiekonzerne der Welt entstanden, der heute einen Börsenwert von zeitweise rund 2 Bio. US-Dollar verzeichnet und viele seiner Aktionäre zu Millionären gemacht hat.

Apple machte viele Anleger zu Millionären

Die Apple-Aktie startete den Börsenhandel am 12. Dezember 1980 mit einem Kurs von 22,00 US-Dollar beziehungsweise Split-bereinigt 0,10 US-Dollar. Ausgehend vom aktuellen Kurs (120 US-Dollar) legte die Aktie seitdem im Schnitt um 19 Prozent jährlich zu. Wer damals beim Börsendebüt mit nur 1.000 US-Dollar eingestiegen ist, freut sich damit heute über einen Anteilswert von rund 1,2 Mio. US-Dollar.

Anleger, die mit einer Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends bei der Apple-Aktie rechnen, können mit einem Long-Zertifikat (WKN: MA1YRE / ISIN: DE000MA1YRE7) gehebelt von Kurssteigerungen profitieren. Skeptiker haben Gelegenheit, mit einem entsprechenden Short-Zertifikat (WKN: MA4VGU / ISIN: DE000MA4VGU6) auf fallende Kurse der Aktie zu setzen.

