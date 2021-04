Idorsia veröffentlicht Ankündigung der ordentlichen Generalversammlung 2021

Die Generalversammlung wird in Übereinstimmung mit der COVID-19-Verordnung 2, die vom Schweizer Bundesrat erlassen wurde, durchgeführt. Dies bedeutet, dass eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist und die Abstimmung durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen wird.

Idorsia Ltd (SIX: IDIA) veröffentlichte heute im Namen des Verwaltungsrates die formelle Ankündigung der kommenden ordentlichen Generalversammlung. Die Versammlung, an welcher der Geschäftsbericht per 31. Dezember 2020 verabschiedet wird, findet am Mittwoch, 12. Mai 2021, statt.

Mathieu Simon, Präsident des Verwaltungsrates, kommentierte:

„Einmal mehr müssen wir der Gesundheit unserer Aktionäre und des Idorsia-Teams Vorrang einräumen, so dass wir nicht in der Lage sind, unsere Aktionäre zu einer persönlichen Versammlung einzuladen. Ich vertraue darauf, dass unsere engagierte Aktionärsbasis ihrer Stimme durch die Stimmrechtsvertretung dennoch Gehör verschaffen wird. Neben den üblichen Governance-Themen stellen wir weiterhin sicher, dass der Verwaltungsrat von frischen Perspektiven profitiert, indem wir mit Srishti Gupta und Peter Kellogg zwei hervorragende neue Kandidaten für den Verwaltungsrat vorschlagen. Gleichzeitig haben Viviane Monges und Michel de Rosen beschlossen, sich in diesem Jahr nicht zur Wiederwahl zu stellen. Wir danken Viviane und Michel für ihre Beiträge zum Verwaltungsrat während dieser ersten kritischen Jahre der Gründung von Idorsia.”

Anmerkungen für Aktionäre

Die Ankündigung, welche die Biographien der vorgeschlagenen Verwaltungsrats-Kandidaten enthält, wird in den nächsten Tagen im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert und den Aktionären am 16. April 2021 per Post zugestellt. Ausserdem ist sie, zusammen mit dem Jahresbericht und dem Vergütungsbericht der Gesellschaft, auf www.idorsia.com/agm einsehbar.

Aktien berechtigen nur dann zur Stimmabgabe durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wenn sie bis spätestens am 3. Mai 2021 im Aktienregister des Unternehmens eingetragen sind. Registrierte Aktionäre erhalten ein Formular zur Bevollmächtigung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Die Formulare müssen bis am 7. Mai 2021 eingetroffen sein. Bitte planen Sie angesichts der momentanen Überlastung der öffentlichen Dienste genügend Zeit für die rechtzeitige Zustellung ein.