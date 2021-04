Foto: finanzbusiness Marian Gerster heuert als Director bei der M&A-Beratung Saxenhammer an Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 34 | 0 | 0 01.04.2021, 07:04 | Exklusiv: Der 29-Jährige kommt von der Berliner M&A-Plattform Carl. Er war dort bis zuletzt Head of Marketing. Bei Saxenhammer wird er seine Expertise künftig in M&A-Beratungsmandaten sowie der neu geschaffenen digitalen Einheit einbringen.

