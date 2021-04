PANTAFLIX Studios erweitert mit Sebastian Lang die Geschäftsführung

München, 1. April 2021. Die PANTAFLIX Studios GmbH, Produktionseinheit der PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7), verstärkt die Geschäftsführung. Mit Sebastian Lang ergänzt ein ausgewiesener Medien- und Social-Media-Experte das Team um Manuel Uhlitzsch fortan als Co-Geschäftsführer.

Sebastian Lang verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche und hat sich mit seiner Agentur all about artists einen Namen in den Bereichen Künstlerbooking und -betreuung sowie Marken/Medien-Kooperationen und als erfolgreicher Manager diverser großer Content-Creator gemacht. Mit seinem großen Netzwerk und seiner tiefen Kenntnis der Branche wird er gemeinsam mit Manuel Uhlitzsch den Erfolgspfad der Produktionsgesellschaft weiter beschreiten.

Bewiesen hat er dies bereits mit der Idee und der Realisierung der ersten Staffel von DAS INTERNAT. Seit dem 15. Oktober 2020 ist die PANTAFLIX Studios-Produktion auf der Plattform des Streaminganbieters Joyn zu sehen. Die zweite Staffel startet bereits am 19. April 2021. Es wird diesmal 24 Episoden geben - doppelt so viele Folgen wie in der ersten Staffel.

"Ich freue mich, meine Talente nun als Co-Geschäftsführer noch stärker einbringen zu können. Gemeinsam mit Manuel Uhlitzsch und dem fantastischen PANTAFLIX Studios-Team werden wir noch weitere großartige Projekte realisieren. Der Erfolg der ersten Staffel von DAS INTERNAT hat bereits gezeigt, was möglich ist. Daran möchten wir natürlich anknüpfen", sagt Sebastian Lang, Co-Geschäftsführer von PANTAFLIX Studios.

"Sebastian Lang ist nicht nur ein hervorragender Kenner der Social-Media-Welt und Ideengeber von DAS INTERNAT, sondern auch eine große Bereicherung für unser Team. Ich freue mich sehr, die anstehenden Aufgaben mit ihm an meiner Seite angehen zu können", sagt Manuel Uhlitzsch, Geschäftsführer von PANTAFLIX Studios.