Frankfurt am Main - Mit Wirkung zum 1. April 2021 bietet flatex, einer der führenden Online-Broker Deutschlands, sein gesamtes ETF- und Fondssparplanangebot mit über 3.000 Produkten dauerhaft kostenlos an. Zusätzlich entfällt fortan die Depotgebühr für alle ETF- und Fondsprodukte. Neu- und Bestandskunden profitieren gleichermaßen von diesem in Deutschland einmaligen Angebot. Die Absenkung der Mindestsparrate auf 25 Euro ermöglicht einer noch breiteren Kundenschicht, ihre finanzielle Zukunftsplanung in die eigene Hand zu nehmen.



Frank Niehage, CEO der flatexDEGIRO AG ist sich sicher: "Langfristiger Vermögensaufbau über Sparpläne ist für die private Altersvorsorge absolut unerlässlich und wir sind überzeugt: jeder verdient Rendite, unabhängig von Vorkenntnissen und verfügbarer Zeit. Bei flatex-next ermöglichen wir allen Kunden, ihre Anlageentscheidungen einfach und schnell auf einer der professionellsten und sichersten Plattformen auszuführen. Passend dazu bieten wir jetzt auch das in Deutschland größte ETF- und Fondssparplan-Angebot mit über 3.000 Produkten dauerhaft zu 0 Euro an."

Bereits mehrfach wurde flatex als bester ETF-Broker des Jahres ausgezeichnet, zuletzt 2020 von Börse Online, und hat über die Jahre sein Angebot kontinuierlich ausgebaut. Der dauerhafte Verzicht auf Handels- und Depotgebühren ermöglicht Millionen Menschen in Deutschland den langfristigen Vermögensaufbau mittels ETF- und Fondsparpläne.