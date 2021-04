Bis Mitte letzten Jahres tendierte das Paar EUR/CHF seit Anfang 2018 abwärts und verlor von 1,20 CHF auf 1,0505 CHF an Wert. Im letzten Jahr gelang schließlich die Trendwende, im Sommer sogar der Anstieg über den vorherrschenden Abwärtstrend. Dies lockte weitere Käufer an und trieb die Notierungen sogleich auf ein Verlaufshoch von 1,1151 CHF und somit auch über den EMA 200 aufwärts. Seit einigen Wochen konsolidiert der Wert in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der sich offenbar als bullische Flagge zu präsentieren scheint. Eine Auflösung würde ein Folgekaufsignal auslösen.

Kaufmarke klar abgesteckt

Gelingt es jetzt noch über die bullische Flagge und somit über ein Niveau von mindestens 1,11 CHF auszubrechen, werden Gewinne zunächst an die Jahreshochs von 1,1151 CHF sehr wahrscheinlich, darüber würde ein weiteres Ziel an der mittelfristigen Hürde um 1,1184 CHF für das Paar liegen. Übergeordnet wird jedoch nach erfolgreichem Abschluss des Bodens ein Anstieg an 1,1476 CHF favorisiert und kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC1LTG gewinnbringend nachgehandelt werden. Sollte jedoch der EMA 200 als Unterstützung wegbrechen, müssten Abschläge zurück auf 1,0949 CHF einkalkuliert werden, darunter müssten weitere Verluste an 1,0861 CHF zwingend einkalkuliert werden. Dort sollte das Paar möglichst wieder zur Oberseite abdrehen, um den seit letztem Jahr laufenden Aufwärtstrend nicht zu gefährden.