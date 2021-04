JPMORGAN belässt Kering auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kering vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 640 Euro belassen. Im Zentrum des Interesses dürfte die Entwicklung der Marke Gucci stehen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zuletzt habe es Sorgen gegeben, Gucci könne an Attraktivität verloren haben./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 17:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 00:15 / GMT