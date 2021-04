NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Porsche SE von 83 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Rally der Volkswagen-Aktien im vergangenen Monat sei die Einstiegsgelegenheit in die Porsche-Papiere nun attraktiv, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie hätten sich in diesem Jahr bislang 25 Prozent schlechter entwickelt als die Volkswagen-Stämme. Noch wichtiger: Der Abschlag auf den Porsche-Substanzwert habe sich auf mehr als 40 Prozent ausgeweitet./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 23:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

