Deutscher Einzelhandel legt wieder zu

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat seine Umsätze im Februar nach zwei sehr schwachen Vormonaten wieder gesteigert. Die Erlöse lagen real (preisbereinigt) 1,2 Prozent über dem Niveau von Januar, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. In den beiden Vormonaten waren die Umsätze wegen scharfer Corona-Beschränkungen stark gesunken. Gegenüber Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland, lagen die Umsätze 9,0 Prozent niedriger./bgf/jha