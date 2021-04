JPMORGAN belässt Siemens Gamesa auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Aufträge deuteten auf ein starkes erstes Quartal des Windkraftunternehmens hin, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Prognose. Interessant seien primär die Offshore-Auftragsbestände und der Ausblick./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2021 / 21:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 00:15 / GMT







Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: Siemens Gamesa

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.