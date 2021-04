Jugendliche Problemlöser aus aller Welt wurden als Gewinner der von Mary Kay Inc. gesponserten NFTE „World Series of Innovation Challenge“ bekannt gegeben

Mary Kay Inc., ein führendes Unternehmen, das sich für die Stärkung von Frauen und Unternehmertum einsetzt, gab heute die drei Hauptgewinner der World Series of Innovation (WSI) Challenge in Zusammenarbeit mit dem Network for Teaching Entrepreneurship (NFTE) bekannt. Im ersten Jahr der Partnerschaft mit dem NFTE hat Mary Kay die NFTE World Series of Innovation 2020 gesponsert, ein globales Bildungserlebnis, das junge Menschen im Alter von 13 bis 24 Jahren dazu einlädt, ihr kritisches Denkvermögen und ihre Problemlösungsfähigkeiten zu nutzen, um Lösungen für die größten Herausforderungen zu finden, denen sich die Welt heute gegenübersieht, und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) voranzubringen, während gleichzeitig eine unternehmerische Denkweise gefördert wird.

Mary Kay sponsors Network for Teaching Entrepreneurship World Series of Innovation Challenge to inspire young entrepreneurs to solve the world’s most pressing problems. (Photo: Mary Kay Inc.)

Die World Series of Innovation Challenge von Mary Kay forderte junge Menschen aus der ganzen Welt auf, innovative Lösungen einzureichen, um das Ziel 12 für nachhaltige Entwicklung zu erreichen: Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsbewusste Produktion. Weltweit landen schätzungsweise 80 % der ausgedienten Textilien auf der Mülldeponie. Damit steht die Bekleidungs- und Textilindustrie nach der petrochemischen Industrie auf Platz 2 der Liste der umweltschädlichsten Industrien. Für diesen Wettbewerb sollten die Studenten ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Initiative entwickeln, die eine „Kreislaufwirtschaft“ schafft, die die Wiederverwendung oder Wiederverwertung von Arbeitskleidung und/oder anderen gebrauchten Kleidungsstücken fördert. Dadurch wird der Abfall, der auf Mülldeponien landet, reduziert und die Treibhausgasemissionen, die durch die Zersetzung von Textilien entstehen, verringert.

Die drei Gewinner der Challenge von Mary Kay sind:

Erster Platz: Loop Tee Loop Loop Tee Loop ist ein nachhaltiger Textilkreislauf, der Lyocell-Textilfabriken mit Sammelstellen für Arbeitskleidung in Metro Manila auf den Philippinen zusammenbringt.



Zweiter Platz: SwagSwap SwagSwap ist ein in den USA ansässiges soziales Netzwerk für Trödel- oder Secondhandartikel (Thrifting), das den wechselseitigen Kleidertausch für Teenager ermöglicht.



Dritter Platz: Project DBrand Project DBrand ist ein einzigartiger Service in den USA, der die Marken von gebrauchten Kleidungsstücken entfernt, damit diese wiederverwertet werden können.



„Die Schüler von heute wachsen in einer Welt auf, in der Nachhaltigkeit Teil der täglichen, globalen Diskussion ist und in der sie sich aktiv engagieren, um Veränderungen voranzutreiben“, sagte Deborah Gibbins, Chief Operating Officer bei Mary Kay Inc. „Mary Kay ist stolz darauf, mit dem NFTE zusammenzuarbeiten, einer Organisation, die nicht nur dazu beiträgt, die unternehmerische Denkweise in der Jugend zu fördern, sondern sie auch ermutigt, kritisch zu denken, um herausfordernde globale Themen anzugehen. Globale Unternehmen wie Mary Kay haben die Verantwortung, unternehmerische Innovationen zu fördern, die dazu beitragen können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.“